Алексей Демидов: Сериал «Большое небо» — жизненная история, которая затронет сердца

Российский актер театра и кино Алексей Демидов заявил ФАН, что сериал «Большое небо» — это жизненная история, которая должна затронуть сердца людей своей искренностью.

33-летний уроженец Горького (ныне — Нижний Новгород) в эксклюзивном интервью рассказал о своем герое из 12-серийного проекта, премьера которого состоится вечером в понедельник на Первом канале, а также поведал некоторые подробности из личной жизни.

Фото - пресс-служба Первого канала /

«Вне кадра мы вели себя немного иначе»

— Алексей, вы уже прямо как заслуженный пилот нашего кинематографа. Сейчас вот «Большое небо», а до этого был проект «Истребители: Последний бой». Интересно, могли бы вы реально сесть за штурвал небольшого самолета?

— Приятно, если подобные мысли возникают и у зрителей. Значит я правдоподобно веду себя в кабине пилота. Но это больше заслуга специалистов, объясняющих нам нюансы летного дела. Думаю, что трех дней дополнительного обучения мне бы хватило, чтобы содействовать первому пилоту в кабине. В «Большом небе», кстати, именно с этого мой герой и начинает.

— Этот ваш герой отличается чрезмерной правильностью во всем. Вы и в жизни такой же аккуратист?

— Был период в детстве, да и в подростковом возрасте тоже, когда я отличался «хулиганитостью». Но взросление никто не отменял, когда ты больше все же начинаешь включать голову, а не эмоции.

Отчасти в сериальном герое есть я, но все-таки вне кадра мы вели себя немного иначе. Шутки, в том числе и над собой, как и легкую расслабленность, а не вечную концентрацию, — никто не отменял. Опирался в этой роли я не на себя, а на одного своего знакомого из родного Нижнего Новгорода. Какие-то вещи я прям с него списывал (смеется)!

— Ваш герой неистово верит в настоящую любовь, и в этом смысле он явно сторонник фразы «Раз и навсегда». А как у вас с этим?

— Не будем забывать, что в сериале показан определенный период — начало 80-х годов прошлого века. Не думаю, что такое отношение к чувствам и верности — это «утрированность» или исключительно кивок тому времени. Я знаю реальных людей, которые были верны своему изначальному выбору партнера. При этом через время они явно осознавали, что выбор, возможно, и ошибочный, но продолжали быть вместе.

Меня приводили в изумление все эти истории: мол, зачем быть вместе, если паре это не дает глобальный позитив. Но тут имеет значение момент духовного, физического, морального и всякого иного воспитания. Как и условия, кстати, в которых росли и жили люди. Все же это больше относится к старшему поколению. У нас в этом смысле куда больше свободы. Однако еще вопрос — хорошо ли мы распоряжаемся своей свободой?

— Вот и расскажите о себе! Когда-то давно вы в одиночку перебрались из Нижнего в Москву…

— Я встречался с девушкой, и это был длительный эпизод. Мы вместе перебрались сначала в Питер, а потом уже в столицу. В итоге я все же сделал выбор в пользу расставания, осознав, что вместе нам быть не стоит. Потом и она это поняла, кстати.

Но мы не ссорились вдрызг, и периодически поддерживаем связь до сих пор. Ее зовут Катя, она прекрасная мама двоих ребятишек, занимается актерским мастерством с детьми, у нее замечательный муж, и я искренне рад за нее.

Прекрасно, когда оба уважают свое совместное прошлое и друг друга — даже спустя много лет.

Фото - пресс-служба Первого канала /

«У нас с женой есть доверие»

— Но вы же недолго были один после краха первой любви? И что поспособствовало выбору другой женщины?

— Знаете, мы себе представляем некий свой идеал «той самой женщины». И вот я встретил его при необычной ситуации на съемках. Далее судьба нас развела, как и снова потом свела — и мне уже не захотелось расставаться с этим человеком.

С моей женой Леной мы через многое прошли: человек поддерживал меня, когда я сидел без работы и все было не очень. И также человек разделял со мной радости, когда мне было хорошо. Помимо всего прочего, мы смогли подружиться, и нам весело до сих пор — кайфово вместе гулять по Москве, играть во что-то и так далее.

Сохранить все это за 12 лет брака удается немногим. Секрета никакого нет, как не было и никаких тренингов. У нас с женой просто есть это состояние постоянного упоения и взаимодополнения друг другом. И еще есть доверие. Поэтому никогда не возникает даже мыслей, что может быть что-то не так. Все так и только совершенствуется!

— У вас с Еленой двое детей — две девочки. Скажите, в них уже просыпается тяга к актерству, когда они смотрят на папу?

— Есения еще маленькая, ей всего 2,5 года. Дома мы смотрим детские фильмы и мультфильмы или рисуем. А Насте уже 8 лет, и, знаете, актерская сфера ей явно интересна. Порой может подойти и резко зарыдать, а мы с женой переживаем, вопросительно восклицаем, на что она резко улыбается и говорит, что пошутила, мол, развела нас по-актерски (смеется).

Сейчас Настя занимается художественной гимнастикой и больше все-таки настроена на спорт, растет такой «пацанистой» девчонкой, интересующейся всем и вся, как в стихах: «А болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда!»

И я за то, чтобы человек занимался тем, что приносит ему удовольствие. Престижная работа, но без радости, — это совсем не кайфовая история, поэтому поддержу своих детей в любых их увлечениях.

— История любви, дети, успехи и неудачи — все это будет же и в «Большом небе»?

— Да! Это — история именно о настоящей любви, настоящей дружбе и выборе человека. В сериале есть тонко выстроенная назидательная составляющая, но она крайне уместна в настоящее время — это о людях с принципами и без таковых, ну, и что в итоге будет и с теми, и с другими. Словом, жизненная история, которая, по мне, затронет сердца людей своей искренностью…

Фото - пресс-служба Первого канала /

Сериал «Большое небо» рассказывает о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Один из них — опытный пилот, всеобщий любимец, казанова и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам.

А другой — молодой, интеллигентный и подающий надежды пилот, который поступил в летный отряд к первому. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле, а также узнать цену настоящей дружбы и любви.

Съемки проекта велись в течение трех месяцев в российской столице и подмосковных Люберцах, а летные сцены были сняты на взлетно-посадочной полосе в Киржаче, что во Владимирской области.

Актеры готовились к съемкам и пробовали себя в роли вторых пилотов в самолете АН-2, так называемом «кукурузнике».

Режиссером сериала выступил Владислав Николаев, известный, в частности, по таким проектам, как: «Карпов. Сезон третий», «Лондонград. Знай наших», «Счастье по контракту», «Метод Лавровой» и «Бедная Настя».

Роли сыграли Станислав Бондаренко, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Мария Свирид, Рустам Сагдуллаев, Ирина Ефремова, Тамара Семина, Ирина Темичева, Ольга Балашова, Александр Домогаров, Анатолий Котенев и другие.

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