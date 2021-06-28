Сергей Гинзбург помешал Поплавской стать женой сына дипломата

Москва, 28 июня. Известная российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская могла стать супругой сына дипломата, но судьба распорядилась иначе.

Самая известная девочка СССР, «Красная шапочка» Яна Поплавская всегда была на виду. После успеха в кино у нее не было отбоя от кавалеров. Когда она училась в институте, отчим Владимир Александров попросил ее сыграть в ролике для программы «Будильник».

По сюжету она должна была изобразить жену, а актер Валерий Сторожик — ее супруга. Но партнер Поплавской в последний момент заболел, и ему пришлось искать замену. Тут вмешалась мать актрисы, предложив сотрудника «Останкино» Сергея Гинзбурга.

«У меня был молодой человек, сын дипломата. Он очень нравился моим родителям. Мама, можно сказать, сама все испортила, когда привела Гинзбурга», — рассказывала артистка.

Поначалу Поплавская не обратила внимание на экранного мужа, а потом увидела его на сцене в театре. И тогда Гинзбург предстал в ином свете — обаятельным и неординарным человеком. В итоге в 1986 году они поженились, а позднее родились их сыновья — Клим и Никита, пишет «СтарХит».

Ранее Яна Поплавская иронично прокомментировала выступление поющей телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Она заявила, что так теперь выглядят «герои нашего времени».