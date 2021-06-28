Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Москва, 28 июня. Количество жителей России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, назвал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививку от коронавируса сделали 23 млн граждан России. Об этом Мурашко сообщил во время интервью на Первом канале. В последние несколько суток темпы прививочной кампании значительно возросли в стране, отметил министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в России резко увеличился спрос на препараты от коронавирусной инфекции. Российские власти принимают интенсивные меры для обеспечения населения вакцинами.