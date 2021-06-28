Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:37
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
16:26
Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
Все новости

DJ Smash показал годовалую дочь от модели Анастасии Кривошеевой

Шоу-бизнес
DJ Smash показал годовалую дочь от модели Анастасии Кривошеевой
instagram.com  /  @djsmash

Москва, 28 июня. Популярный российский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) перестал скрывать наследницу от фанатов. Артист опубликовал фотографии годовалой дочери и немного рассказал о ней.

Впервые отцом известный артист стал год назад. Его возлюбленная, модель Анастасия Кривошеева, 18 июня родила дочь. Девочку решили назвать Серафимой.

Все это время музыкант старался скрывать внешность малышки и практически ничего о ней не рассказывал. Однако в честь первого дня рождения Ширман решил нарушить это правило. Диджей выложил серию фотографий, на которых видны красивые черты лица ребенка и ее большие голубые глаза. Новая публикация в Instagram-аккаунте звезды написана от имени девочки.

«Всем привет! Я Серафима Андреевна Ширман, мне недавно исполнился целый годик, и я очень люблю своего папу и маму. Вообще, я очень жизнерадостная и озорная москвичка с еврейскими корнями: собираюсь покорить мир, выучить все возможные науки и сильно любить папу и маму», — сообщается в публикации.

В честь дня рождения звездные родители завели своему ребенку аккаунт в Instagram. Там уже появились три первых поста, на двух из них годовалая девочка позирует одна.

Примерно в одно время с Кривошеевой родила и известная российская фигуристка Юлия Липницкая. В честь первого дня рождения спортсменка также решилась показать внешность дочери. На удивление, у обеих девочек пронзительные и красивые голубые глаза.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / DJ Smash показал годовалую дочь от модели Анастасии Кривошеевой
семья dj smash ширман кривошеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru