DJ Smash показал годовалую дочь от модели Анастасии Кривошеевой

Москва, 28 июня. Популярный российский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) перестал скрывать наследницу от фанатов. Артист опубликовал фотографии годовалой дочери и немного рассказал о ней.

Впервые отцом известный артист стал год назад. Его возлюбленная, модель Анастасия Кривошеева, 18 июня родила дочь. Девочку решили назвать Серафимой.

Все это время музыкант старался скрывать внешность малышки и практически ничего о ней не рассказывал. Однако в честь первого дня рождения Ширман решил нарушить это правило. Диджей выложил серию фотографий, на которых видны красивые черты лица ребенка и ее большие голубые глаза. Новая публикация в Instagram-аккаунте звезды написана от имени девочки.

«Всем привет! Я Серафима Андреевна Ширман, мне недавно исполнился целый годик, и я очень люблю своего папу и маму. Вообще, я очень жизнерадостная и озорная москвичка с еврейскими корнями: собираюсь покорить мир, выучить все возможные науки и сильно любить папу и маму», — сообщается в публикации.

В честь дня рождения звездные родители завели своему ребенку аккаунт в Instagram. Там уже появились три первых поста, на двух из них годовалая девочка позирует одна.

Примерно в одно время с Кривошеевой родила и известная российская фигуристка Юлия Липницкая. В честь первого дня рождения спортсменка также решилась показать внешность дочери. На удивление, у обеих девочек пронзительные и красивые голубые глаза.