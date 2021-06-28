Российские угольщики вернулись к поставкам сырья через Северную Корею

Москва, 28 июня. Глобальный ценовой рост угля привел к тому, что российские компании начали поставлять топливо по старому маршруту в КНДР.

Отечественные экспортные угольные компании начали транспортировать энергоноситель в Северную Корею. Для того, чтобы избежать возможных санкций Вашингтона за экспорт в КНДР требуется согласование процедуры с ООН, однако некоторые предприятия рискуют на фоне рекордных цен на уголь. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Порядка 15 тыс. тонн угля на сумму 836,7 тыс. долларов было перевезено в Северную Корею в I квартале 2021 года. До этого последняя поставка была совершена в 2018 году.

Эксперты предполагают, что Россия занимается транзитом топлива в Китай через корейский порт Раджин. Причинами возвращения к маршруту называют мировой рост цен на уголь и нехватку экспортных мощностей. Транспортировка осуществляется по железнодорожной магистрали.

Порт Раджин интересен тем, что он не замерзает и обладает пропускной способностью в 5 млн тонн. Площадка запущена в эксплуатацию в 2013 году. Проект поставок управляется компанией «Расонконтранс», где доля в 70% находится в руках России, а 30% приходится на КНДР.

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает, что отечественный уголь крайне востребован в европейском регионе. По его мнению, одна из причин этого — нехватка газа.