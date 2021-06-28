Онищенко спрогнозировал, как Путин в ходе прямой линии ответит антипрививочникам

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал главные темы, которые могут прозвучать в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, в прошлом году прямое общение главы государства с россиянами не состоялось из-за непростой эпидемической обстановки. В нынешнем 2021-м мероприятие пройдет в привычном формате. 18-я по счету программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в прямом эфире 30 июня сразу на пяти федеральных телеканалах и на трех радиостанциях. Начало трансляции в 12:00.

Владимиру Путину уже задано почти полмиллиона вопросов, часть их них посвящена вакцинации от COVID-19. Также россиян интересуют такие темы как льготная ипотека, вопросы экологии, выплаты на детей, традиционный «квартирный вопрос» и так далее.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тема массовой вакцинации от коронавирусной инфекции наверняка окажется в центре внимания президента, отметил Геннадий Онищенко к в комментарии ФАН.

«Думаю, реальность такова, что коронавирус и все с ним связанное неизбежно станет темой обсуждения в ходе прямой линии, — отметил парламентарий. — Но не надо забывать, что интересы наших граждан могут сильно разниться. Если бизнес страдает от ограничений и локдаунов, то вполне допускаю, что, например, некоторые бюджетники не прочь устроить себе дополнительные выходные за государственный счет, как это было в мае».

По словам Онищенко, без сомнения президенту будут заданы вопросы по поводу столичных правил посещения заведений общепита по QR-коду, о вакцинировании или наличии антител.

«Казалось бы, ну что, мы каждый день ходим по ресторанам? Нет, конечно, особенно за пределами столиц. Но, тем не менее, людей это волнует», — признал собеседник ФАН.

По мнению депутата, подобная практика заслонов для COVID-19 является правильной — владельцы бизнеса сами заинтересованы, чтобы их заведения были безопасными как для потребителей, так и для сотрудников.

«Насколько я знаю, и бизнес, и профсоюзы совместно, что само по себе необычно, предлагают правительству принять положение об обязательной вакцинации от COVID-19. Это серьезный сигнал от активных игроков — не только малого, но и среднего бизнеса. Этот сигнал означает, что желание как можно скорее вернуться к нормальной жизни в обществе даже не назрело, а уже перезрело», — отметил он.

Федеральное агентство новостей /

Также Геннадий Онищенко предположил, что в ходе прямой линии президент ответит на вопросы об образовании, в том числе о его дистанционных формах, а также о здравоохранении, которому из-за продолжающейся второй год пандемии приходится работать в условиях экстремальных нагрузок.

«Ну, а если нашего президента начнут своими вопросами атаковать антипрививочники, думаю, Владимир Владимирович будет сдержан, но обязательно найдет, что ответить. По сути, с этими товарищами, которые несут антинаучную ерунду, в том числе об отечественных вакцинах, должен разбираться не президент, а другие структуры. У нас есть люди, которые несут ответственность в том числе за разъяснительную работу. Меня же особенно тревожит, что среди тех, кто пытается помешать программе вакцинации, есть люди, утверждающие, что они имеют отношение к медицине. Думаю, тех, кто безответственно пытается дискредитировать государственную политику в области борьбы с COVID-19, нужно наказывать», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Подробнее о том, как проходит прямая линия с президентом России, как задать вопрос, чтобы было больше шансов получить ответ, читайте в материале ФАН. Также ФАН будет вести прямую трансляцию прямой линии с президентом. Начало — в среду, 30 июня, в 12:00.