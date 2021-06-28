Московский регион накрыл «суперливень». События дня

Путин объявил об укреплении оборонного щита России
Три богатыря российской оборонки скоро встанут на боевое дежурство. Речь идет о «Сармате», «Цирконе» и «Прометее». Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов.
«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал президент.
Комплексы будут прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от баллистических и гиперзвуковых ракет. Американские эксперты уже сообщили, что у тех же российских «Кинжалов» нет конкурентов за пределами страны. То же можно сказать и о других отечественных разработках оборонной промышленности.
В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов
Global Look Press / US Navy / Globallookpress.com
В Москве в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин посетил прививочный пункт в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово, где медики используют однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».
«Следующий шаг, который мы приняли, это тестирование системы вакцинации мигрантов. Вопрос был достаточно большой, в Москве их сотни тысяч, поэтому, конечно, эту проблему необходимо было решать. На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». Это может быть менее эффективная прививка, чем «Спутник V», но тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект», — пояснил мэр столицы.
Пропускная способность пункта вакцинации в Сахарово — более двух тысяч человек в день. Трудовых мигрантов будут прививать по заявкам работодателей, подпадающих под требования Роспотребнадзора. Со временем схему планируют упростить и приглашать на прививку самозанятых. Организовать вакцинацию иностранных мигрантов накануне поручил президент страны Владимир Путин.
Москву и область накрыл «суперливень»
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев
После изнуряющего зноя Москву накрыл аномальный «суперливень» вкупе с мощным ураганом. В столице и области за пару часов выпало 70% месячной нормы осадков. Стихия превратила улицы в венецианские каналы. Автомобили оказались в плену километровых пробок. Затопило телецентр «Останкино» и подземку. Движение поездов на некоторых участках метрополитена было временно парализовано. Из-за непогоды пришлось отменить более тридцати авиарейсов. Ситуацию усугубил и шквальный ветер: повалены десятки деревьев и рекламные щиты, снесены крыши, в Раменском районе Московской области даже рухнул строительный кран. От удара молнии вспыхнули трансформаторная будка в Щелково и коттедж в Подрезково. Около 15 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества. Сотрудники экстренных служб и коммунальщики работают в усиленном режиме.