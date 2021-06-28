Московский регион накрыл «суперливень». События дня

Путин объявил об укреплении оборонного щита России

Три богатыря российской оборонки скоро встанут на боевое дежурство. Речь идет о «Сармате», «Цирконе» и «Прометее». Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал президент.

Комплексы будут прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от баллистических и гиперзвуковых ракет. Американские эксперты уже сообщили, что у тех же российских «Кинжалов» нет конкурентов за пределами страны. То же можно сказать и о других отечественных разработках оборонной промышленности.