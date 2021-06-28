Мурашко заявил, что в России не выявили летальных исходов после прививки от COVID-19

Москва, 28 июня. Российские врачи не зафиксировали ни одного летального исхода после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время интервью на Первом канале. Он добавил, что прививку от коронавируса в стране сделали уже 23 млн граждан.

Глава ведомтсва ранее объяснил, почему перед вакцинацией от заболевания можно не сдавать анализ на наличие антител. Дело в том, что прививку от коронавируса препаратами российского производства можно проходить при высоком уровне защитных частиц, так как отечественные вакцины являются безопасными.