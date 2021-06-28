Европейская лань родила детеныша в зоопарке Ярославля

Ярославль, 28 июня. Детеныш родился в семье европейских ланей, которые находятся в ярославском зоопарке. Сильный и активный малыш быстро встал на ножки.

Детеныш поднялся на ноги уже через несколько часов после рождения. Спустя пару дней теленок начал бегать по вольеру. Мама с заботой относится к своему малышу. Всегда находится рядом с ним, дарит тепло и заботу.

Теленок, в свою очередь, не отходит от матери и постоянно следует за ней по пятам. Мать будет кормить детеныша молоком от 4 до 6 месяцев. Постепенно малыш будет учиться есть траву. В течение года теленок останется под пристальным контролем мамы-лани, объяснили сотрудники зоопарка в Ярославле.

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