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В пресс-центре «Патриот» рассказали о способах воспитать в молодежи любовь к Родине

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Политика
В пресс-центре «Патриот» рассказали о способах воспитать в молодежи любовь к Родине
пресс-служба организации «Амурский рубеж»

Санкт-Петербург, 28 июня. Молодежь можно воспитать в духе патриотизма и любви к Родине даже в эпоху соцсетей и блогов, уверена заведующая музеем 516-й школы Санкт-Петербурга Галина Андреева.

В ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Андреева рассказала, что одним из главных способов воспитать в молодежи дух любви к Родине — школьные музеи. Причем экспозиция должна заполняться самими учащимися. Так они прикоснутся к героическому наследию своей страны и будут лучше понимать дух ушедших эпох.

«Через школьный музей дети узнают больше о семье и близких, познают себя. У нас, например, был проект «Книга памяти», где дети узнавали о родственниках, погибших во время Великой Отечественной войны. Они приносят воспоминания родителей, бабушек и дедушек и через это чувствуют принадлежность к подвигу народа», — рассказала Андреева.

Экспозиция необязательно должна касаться ратных подвигов и историй военной эпохи, уверена директор школьного музея. Ученики уже организовывали выставки, посвященные быту простых крестьян, когда-то живших на месте нынешнего Невского района, затем готовили выставку о гибели АПЛ «Комсомолец».

Результаты заметны, уверена Андреева. Многие школьники прониклись идеей музея и теперь регулярно заходят туда на перемене.

«Я вижу, как горят глаза у детей, когда они просятся записать в актив музея», — похвасталась директор музея 516-й школы.

Помимо воспитания патриотичной молодежи, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходят обсуждения и на другие волнующие темы. Например, 28 июня представители бизнеса и приглашенные эксперты обсудили вопрос обязательной вакцинации сотрудников.

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патриотизм история вов андреева
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