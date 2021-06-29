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Барецкий намерен устроить «антиковидную олимпиаду» и разыграть квартиру в Москве

Общество
Барецкий намерен устроить «антиковидную олимпиаду» и разыграть квартиру в Москве
Федеральное агентство новостей  /  фото из личного архива Стаса Барецкого / pixabay.com / PublicDomainPictures

Россиянам нужны дополнительные стимулы для того, чтобы сделать себе прививку от коронавируса, а спорт, как известно, лучший мотиватор. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Темпы вакцинации от COVID-19 не оправдывают ожиданий властей, рассчитывавших, что граждане РФ встанут в очередь, чтобы поставить себе «Спутник V» и остановить эпидемию. Курс на добровольную вакцинацию, изначально взятый правительством, был признан рядом экспертов провальным — и теперь мы видим, как один за другим регионы делают ее обязательной для определенных групп населения, как правило, задействованных в сфере услуг. Некоторые предпочитают помимо «кнута» использовать также и «пряник» — так, в Москве каждый сделавший себе прививку гражданин мог поучаствовать в лотерее и выиграть автомобиль.

Усилия властей не остались без поддержки общественных деятелей, которые решили внести посильный вклад в дезактивацию пандемии. Так, президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий, не понаслышке знающий о том, сколько жизней унес коронавирус, предложил провести ряд спортивных состязаний в поддержку вакцинации от COVID-19.

Барецкий намерен устроить «антиковидную олимпиаду» и разыграть квартиру в Москве
Федеральное агентство новостей  / 

«Это будет своеобразная «антиковидная олимпиада», гвоздем которой станет марафон из Петербурга в Москву, — рассказал шоумен. — У нас будут призы — Союз ритуальщиков скинется — для тех, кто быстрее остальных добежит из одной столицы в другую. Первому месту достанется московская квартира — не в пределах Садового кольца, конечно, но и не за МКАДом. Одна комната в хате будет или две — не знаю, есть специальные люди, которые будут ее добывать».

Вторым призом, по словам писателя, будет новенький автомобиль BMW. Остальным же участникам марафона он обещает подарить свою книгу «Брат-3» с автографом.

«Есть одно условие — каждый марафонец должен нести гроб, — заявил режиссер. — Взвалили на спину и побежали. Я с коллегами буду встречать финишировавших с траурными ленточками в руках в районе Химок».

Собеседник ФАН также намерен проявить щедрость и оставить участникам забега гробы, с которыми те успеют сродниться за время марафона.

«Они будут служить им напоминанием о необходимости вакцинации, — заявил Барецкий. — Каждый будет знать, что этот деревянный ящик в скором времени может ему потребоваться, если заранее не уколоться «Спутником V».

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