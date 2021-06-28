Российская авиакомпания отказалась пересекать воздушное пространство Белоруссии

Москва, 28 июня. Авиакомпания «Волга-Днепр» занимается грузовыми, а не пассажирскими перевозками. Теперь она не будет осуществлять полеты над Белоруссией.

Головная структура компании зарегистрирована в Нидерландах, поэтому вынуждена соблюдать предписание британских авиавластей. Данные портала FlightRadar24 также свидетельствуют, что самолеты грузового авиаперевозчика перестали летать над Белоруссией.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии»,— сообщил представитель группы «Волга-Днепр» в беседе с журналистами РБК.

Приостановка полетов над вышеуказанной территорией связана с выполнением международных предписаний. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована на территории Нидерландов. Все российские пассажирские авиаперевозчики по-прежнему пересекают воздушное пространство соседней страны.

Евросоюз рекомендовал своим авиакомпаниям отказаться от полетов над Белоруссией, после того как в конце мая в Минске экстренно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Семь стран сразу поддержали это решение.