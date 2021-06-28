Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:36
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
16:26
Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
Все новости

Российская авиакомпания отказалась пересекать воздушное пространство Белоруссии

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:14
Общество
Российская авиакомпания отказалась пересекать воздушное пространство Белоруссии
pixabay.com

Москва, 28 июня. Авиакомпания «Волга-Днепр» занимается грузовыми, а не пассажирскими перевозками. Теперь она не будет осуществлять полеты над Белоруссией.

Головная структура компании зарегистрирована в Нидерландах, поэтому вынуждена соблюдать предписание британских авиавластей. Данные портала FlightRadar24 также свидетельствуют, что самолеты грузового авиаперевозчика перестали летать над Белоруссией.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии»,— сообщил представитель группы «Волга-Днепр» в беседе с журналистами РБК.

Приостановка полетов над вышеуказанной территорией связана с выполнением международных предписаний. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована на территории Нидерландов. Все российские пассажирские авиаперевозчики по-прежнему пересекают воздушное пространство соседней страны.

Евросоюз рекомендовал своим авиакомпаниям отказаться от полетов над Белоруссией, после того как в конце мая в Минске экстренно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Семь стран сразу поддержали это решение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российская авиакомпания отказалась пересекать воздушное пространство Белоруссии
россия белоруссия нидерланды авиакомпания волга-днепр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru