Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:36
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
16:26
Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
Все новости

Максакова не хочет отдавать свою квартиру 13-летней дочери

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:58
487
Шоу-бизнес
Максакова не хочет отдавать свою квартиру 13-летней дочери
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Москва, 28 июня. Известная оперная исполнительница Марина Максакова рассказала о серьезном конфликте с дочерью-подростком. Артистка не хочет отдавать московскую квартиру 13-летней наследнице.

Дочь артистки подала на нее в суд из-за квартиры в хорошем районе столицы. Максакова не хочет делиться квадратными метрами с ребенком, потому что в таком случае ей не на что будет кормить младшего сына Ивана.

Оперная дива уверена, что ее дочь надоумил отец, поскольку она сама не могла принять такое решение. В то же время Максакова осуждает собственного ребенка за попытки принуждения ее к дарению дорогостоящей квартиры на Краснопресненской набережной. В эфире программы «Судьба человека» ведущий Борис Корчевников зачитал часть переписки родственников.

«Я тебе квартиру не дарила. Мне не на что кормить Ваню», — заявила Максакова своему ребенку.

Звезда подчеркнула, что квартира в дорогом районе была подарена ей отцом и это все, что у нее есть сейчас. Если сдавать квартиру жильцам, то на вырученные средства она сможет жить вместе с маленьким ребенком.

Максакова не винит в напряженных отношениях своих детей, она считает, что во всех семейных бедах виноват ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин. В одном из интервью дива заявила, что мужчина повлиял и на общение дочери с ней.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Максакова не хочет отдавать свою квартиру 13-летней дочери
максакова корчевников судьба человека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru