Максакова не хочет отдавать свою квартиру 13-летней дочери

Москва, 28 июня. Известная оперная исполнительница Марина Максакова рассказала о серьезном конфликте с дочерью-подростком. Артистка не хочет отдавать московскую квартиру 13-летней наследнице.

Дочь артистки подала на нее в суд из-за квартиры в хорошем районе столицы. Максакова не хочет делиться квадратными метрами с ребенком, потому что в таком случае ей не на что будет кормить младшего сына Ивана.

Оперная дива уверена, что ее дочь надоумил отец, поскольку она сама не могла принять такое решение. В то же время Максакова осуждает собственного ребенка за попытки принуждения ее к дарению дорогостоящей квартиры на Краснопресненской набережной. В эфире программы «Судьба человека» ведущий Борис Корчевников зачитал часть переписки родственников.

«Я тебе квартиру не дарила. Мне не на что кормить Ваню», — заявила Максакова своему ребенку.

Звезда подчеркнула, что квартира в дорогом районе была подарена ей отцом и это все, что у нее есть сейчас. Если сдавать квартиру жильцам, то на вырученные средства она сможет жить вместе с маленьким ребенком.

Максакова не винит в напряженных отношениях своих детей, она считает, что во всех семейных бедах виноват ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин. В одном из интервью дива заявила, что мужчина повлиял и на общение дочери с ней.