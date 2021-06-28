Глава Минздрава раскрыл траты России на борьбу с коронавирусом

Москва, 28 июня. Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал, сколько страна потратила на борьбу с коронавирусной пандемией.

Расходы в системе здравоохранения страны составили более 1 триллиона рублей. Об этом журналистам стало известно из слов высокопоставленного чиновника.

В России предложили ввести новые льготы для борющихся с коронавирусом бизнесменов. Речь идет о компаниях, которые будут иметь в своем штате 100% вакцинированных работников. Об этом пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на инициативу первого заместителя председателя общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова.