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Глава Минздрава раскрыл траты России на борьбу с коронавирусом

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:04
Экономика
Глава Минздрава раскрыл траты России на борьбу с коронавирусом
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / mohamed_hassan / Olga1205

Москва, 28 июня. Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал, сколько страна потратила на борьбу с коронавирусной пандемией.

Расходы в системе здравоохранения страны составили более 1 триллиона рублей. Об этом журналистам стало известно из слов высокопоставленного чиновника.

В России предложили ввести новые льготы для борющихся с коронавирусом бизнесменов. Речь идет о компаниях, которые будут иметь в своем штате 100% вакцинированных работников. Об этом пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на инициативу первого заместителя председателя общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова.

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минздрав траты коронавирус
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