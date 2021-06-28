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Цена на золото растет из-за снижения доходности гособлигаций США

Экономика
Цена на золото растет из-за снижения доходности гособлигаций США
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 28 июня. Стоимость золота демонстрирует умеренный рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:49 по московскому времени цена августовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex составляет 1783,95 доллара за тройскую унцию. Что касается июльского фьючерса на серебро, то его стоимость растет до 26,258 доллара за унцию.

Доходность US Treasuries тем временем снижается до 1,528%. Данная тенденция позитивно сказывается на золоте, поскольку этот драгметалл является альтернативным инструментом надежного инвестирования. Помимо этого, снижение доходности спровоцирует ослабление доллара, и этот фактор благоприятно скажется на росте котировок золота.

Экономисты полагают, что курс рубля и цены на нефть ожидает светлое будущее. Спрос на энергоресурсы продолжит расти из-за восстановления мировой экономики.

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