Карнаухов объяснил роль Степанова в кампании Запада по дискредитации выборов в РФ

Член команды Навального, столичный активист Олег Степанов используется зарубежными кураторами оппозиционного движения в качестве провокатора атаки на Россию. В отличие от экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 – НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Любови Соболь, которая отказалась от участия в выборах, он нужен Западу для дискредитации предстоящих выборов в Госдуму РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог Сергей Карнаухов.

В минувший вторник, 22 июня, бывший координатор московского штаба Алексея Навального (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; является структурным подразделением ФБК; деятельность признана экстремистской и запрещенная в РФ) в своем twitter-аккаунте пожаловался подписчикам, что окружная избирательная комиссия (ОИК) по выборам депутатов ГД по городу Москва отказала ему в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и в открытии счета. Без этого он не может выдвигаться в качестве кандидата в депутаты Госдумы по 201 столичному округу.

В ОИК сослались на связь Степанова с ликвидированными по решению суда структурами Навального. Согласно закону, вступившему в силу 4 июня 2021 года, лица, причастные к деятельности экстремистских организаций, не могут принимать участие в выборах. Однако активист продолжил обучать сборщиков подписей, заявив, что намерен вместе с командой оспорить решение избирательной комиссии в судебной инстанции.

«Мы не сдаемся», — написал в twitter Олег Степанов, пытаясь подбодрить немногочисленных сторонников.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил, что отказавшаяся от своих политических амбиций соратница осужденного основателя ФБК Любовь Соболь неоднократно привлекалась к ответственности по целому ряду дел. Он напомнил, что за ней числится несколько неоплаченных крупных штрафов. Кроме того, она долгое время работала в ФБК. Эксперт объяснил, что Степанов не имеет подобного бэкграунда, за исключением деятельности в должности координатора в московском штабе Навального3.

«Любовь Соболь отказалась от выборов, потому что перегружена уголовными преследованиями. Кроме того, на ней масса правоограничений, долгов, по невыплате которых также могут быть заведены уголовные дела. Поэтому она понимает свою абсолютную уязвимость. Для тех людей, которые моделируют протестные процессы, она является игроком, который не может быть эффективно использован. Олег Степанов менее уязвим. Ему не предъявлены никакие обвинения, у него нет подписки о невыезде и так далее. Все, что могут в отношении него сделать, это признать его причастность к деятельности экстремистской организации, что очевидно», — обратил внимание политолог.

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Карнаухов подчеркнул, что стоящие за командой Навального люди сделали ставку именно на Степанова, которому доверили роль ключевого звена в спланированной пропагандисткой информационной кампании, направленной на подрыв доверия к предстоящему избирательному процессу в России. Он считает, что активист будет изо всех сил стараться выполнить поставленную ему задачу в интересах иностранных государств.

«С самого начала Степанова умышленно выталкивают на это поле и вкладывают средства в его раскрутку. Он нужен для провокации по признанию нелегитимными выборов в Государственную Думу. Изначально план был более масштабный, однако никто из западных кураторов не ожидал, что российские власти начнут действовать настолько системно и настолько широко по географии и лицам. Фактически Олег Степанов остался единственной «закладкой», которую можно сегодня достать и начать кампанию по дискредитации выборов в Госдуму, которую пообещали наши оппозиционеры во время выступления в ПАСЕ», — объяснил собеседник.

Доцент РАНХиГС констатировал, что западные кураторы не откажутся от своего замысла и будут последовательно использовать Олега Степанова в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела России. Он предупредил, что попытки дискредитации выборов в Государственную думу будут продолжаться даже после их завершения, но по большому счету это никак не повлияет на ситуацию в нашей стране.

«Безусловно, западные структуры, управляющие протестом, задействуют этот ресурс. Они будут раскручивать обжалование в ЕСПЧ и в российских судах. Они будут использовать это как повод для массированной информационной атаки, но при этом никакого ущерба для избирательной кампании, ее легитимности не будет. В целом никаких проблем это не доставит. Поэтому Олег Степанов может делать что угодно, это вряд ли будет заметно», — заключил Сергей Карнаухов.

Ранее политолог Владимир Шаповалов уличил Олега Степанова в «зарабатывании» политических очков на фоне роста темпов вакцинации населения РФ от коронавируса.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга