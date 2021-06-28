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Борис Корчевников оседлал коня посреди кавказских гор

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Шоу-бизнес
Борис Корчевников оседлал коня посреди кавказских гор
Из личного архива Бориса Корчевникова

Москва, 28 июня. Телеведущий Борис Корчевников порадовал себя поездкой на коне в горах Кавказа. Фотографией с отпуска он поделился на своей странице в Instagram.

Звезда телевидения в отличие от многих своих коллег решила остаться в России и провести отпуск на Кавказе. Телеведущий побывал в Грозном, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а затем осмотрел природные красоты региона. Корчевников был на озере Кезеной-Ам, где оседлал коня.

Поклонники пришли в восторг от снимка, на котором Корчевников лучезарно улыбается и гладит лошадь на фоне гор и озера.

«На этом фото идеально все. Прекрасный пейзаж, шикарный конь, вода, улыбка и Борис в белом»;

«Ну хоть улыбаться чаще стал, и то радует»;

«Ну все… Принц на коне подъехал, теперь я спокойна, а девчонки заждались»;

«Вау! Принц на коне. Борис, я всегда жду вас!» — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Телеведущий, по некоторым данным, одинок. О своей личной жизни он не распространяется. При этом у него было достаточно романов, но чувства вины при расставании с девушками Корчевников никогда не испытывал.

В разговоре с одним из гостей программы «Судьба человека» он рассказывал об отношениях с отцом. Родитель смотрел на жизнь телеведущего издалека на протяжении нескольких лет, пишет «Вечерняя Москва».

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телеведущий лошадь корчевников
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