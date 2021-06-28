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Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви

Общество
Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви
vk.com  /  Элеонора Гинзбург

Отношения, любовь, эмоции — это то, чего желает практически любой человек. Особая тяга к романтике просыпается летом, именно в это время хочется, чтобы рядом был кто-то, кто дарит тепло и нежность. Но как узнать, когда чувство накроет с головой? ФАН обратился к астрологу Элеоноре Гинзбург, и она назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви.

По словам астролога, в области отношений повезет первому огненному знаку зодиака. Овнов ждет приятная неожиданность.

«Любовь и романтика. Овнам не нужно будет что-то предпринимать, скорее всего, у овнов это будет какой-то счастливый случай», — говорит Гинзбург.

С точки зрения отношений июль будет интересен и еще одному огненному знаку — львам.

«С 22 июля начинается период львов. Это тот период, когда львы войдут в расцвет. Очень активный период для львов, они энергичны, страстны, романтичны, активны. Однако не обойтись здесь и без сложностей. Период активности львов может вызвать у них тягу к приключениям на стороне, что не смогут оценить их вторые половинки», — говорит астролог.

Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви
pxhere.com  / 

У рыб может возникнуть романтическая история на работе, однако, в отличие от овнов, им придется самим проявлять инициативу и делать первые шаги.

Романтика ожидает и водолеев, но тех, кто уже встретил любовь и нашел партнера.

«Если это — почти сформировавшиеся отношения, то там будет все хорошо, интенсивно», — отметила астролог.

Достаточно активными, по мнению Элеоноры Гинзбург, будут и козероги.

«До первой половины месяца, до 17 числа, с личными взаимоотношениями нужно быть аккуратнее, однако напор и энергия — все это никуда не денется», — заметила эксперт.

До июля остается всего несколько дней. В ожидании второго летнего месяца астролог Яна Ваганова составила прогноз удачи на текущую неделю, который также советует очень внимательно подходить к отношениям и влюбленности.

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любовь отношения знаки зодиака гороскоп гинзбург
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