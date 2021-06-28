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Режиссер Надеин назвал перебором аккаунты политиков в TikTok

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Политика
Режиссер Надеин назвал перебором аккаунты политиков в TikTok
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 июня. Российским политикам не стоит заводить аккаунты в социальной сети TikTok, уверен режиссер-документалист Сергей Надеин.

Соответствующее заявление действительный член Арктической академии и Русского географического общества сделал на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Журналист поинтересовался у режиссера, считает ли он эффективным наличие у многих депутатов страниц в социальной сети.

«Это перебор», — подчеркнул Надеин.

Также он положительно ответил на следующий вопрос об отсутствии у политиков необходимости заводить аккаунты в TikTok.

«Это развлекательная платформа, во-вторых, там в принципе есть еще и негатив, там есть чернушные ролики, а политика — штука серьезная. Программы несут то, как сделать мир лучше, это сугубо мое мнение, мне кажется так», — рассказал режиссер.

Ранее депутат Государственной думы России Александр Ильтяков пожаловался на социальную сеть за блокировку видеоролика, в котором он говорит о людях нетрадиционной ориентации. На видео политик зачитывает отрывок из библии, а потом говорит, что «бог не создавал геев и лесбиянок».

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патриот соцсети tiktok надеин
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