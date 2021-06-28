Путин объяснил выпускникам военных вузов, кто должен быть для них примером

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин пожелал выпускникам российских военных вузов равняться на тех, чьи имена высечены в Георгиевском зале.

В ходе встречи с выпускниками в Кремле российский лидер призвал молодых военных быть достойными памяти предков. Он отметил, что они не задумывались о славе, когда шли на подвиг в интересах России.

«Не думали о том, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить родине», — заявил Путин.

Ранее российский лидер рассказал выпускникам вузов, что является фундаментальной основой могущества ВС России. По его словам, сегодня армия представляет собой сплав из инноваций, знаний и передовых технологий.