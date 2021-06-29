Как на острове: жители поселка под Тулой оказались отрезанными от всех автодорог

Дачники из товарищества «Светлая поляна» в Тульской области столкнулись с серьезной проблемой. Неожиданно территория их СНТ оказалась полностью лишена доступа к транспортной сети. ФАН разобрался, почему владельцы участков потеряли возможность добраться до дачи на автомобиле и где исходная точка внезапно образовавшегося бездорожья.

Дачный кооператив существует почти пятнадцать лет. «Светлая поляна» имеет удобное географическое расположение — на границе Московской и Тульской областей. Рядом с коттеджами протекает небольшая река, здесь же — федеральная трасса М2 «Крым», позволяющая быстро добраться до столицы. Эта автодорога и стала камнем преткновения. Дело в том, что имевшаяся дорога с дачной территории на трассу оказалась незаконной.

Корреспондент ФАН связался с председателем СНТ Еленой Михеевой.

«Мы выезжали на трассу, но это оказался несанкционированный выезд. Мы создаем опасность движению. Также трассу сейчас расширяют. Мы должны найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Сейчас нам просто перекопали выезд. Мы вызвали трактор, закопали яму, ездим. У нас тут есть и дети, и пожилые люди, которые закончили трудовую деятельность в Москве и переехали на дачи», — рассказала о сложившейся ситуации Михеева.

фото из личного архива Алексея Пирогова /

Дачный кооператив в 128 участков оказался словно на острове. Транспортного сообщения здесь попросту нет. Переписка с органами, ответственными за организацию дорожной сети, не стала для дачников утешением. Устройство примыкания непосредственно к федеральной трассе невозможно, потому что нормативные документы предусматривают доступ на автомагистраль только через пересечение на разных уровнях и не чаще чем через каждые пять километров. Устройство подъездных путей к дачным товариществам за счет бюджета муниципальных образований не представляется возможным. Эти постулаты, озвученные в официальных письмах, оставили дачникам только один законный вариант

«Дорожная деятельность в отношении частных автодорог осуществляется за счет средств их владельцев. Для организации альтернативного подъезда к СНТ «Светлая поляна» возможно устройство примыкания к дороге местного значения», — гласит ответ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Выход найден и можно сделать дорогу «в обход», чтобы потом оказываться на федеральной трассе? Как бы не так!

«По всей видимости надо прокладывать дорогу по полю, там более километра. Земля рядом с нашим СНТ не оформлена. Не с кем договориться об устройстве дороги через нее. Собственники не определены, а дальше частная земля. С другой стороны река. Построить там переправу нельзя технически из-за большого уклона. Мы оказались зажаты, у нас только один выезд на М2», — говорит Елена Михеева.

Дачники из «Светлой поляны» стали заложниками расположения своего коттеджного поселка. Вероятно, проблема стала зарождаться в один день с появлением самого СНТ в 2007 году. Быть может на тот момент никто из заселявшихся в новенькие дачи не задумывался, все ли в порядке с небольшим автомобильным выездом на федеральную автотрассу, законен ли он, есть ли «запасной вариант» для организации дорожного движения? Да и транспортный поток между Тульской областью и столицей хоть и был интенсивным, вряд ли предполагал расширение имевшейся федеральной автодороги. Допускал ли хоть кто-то из заключавших сделку купли-продажи участка такую ситуацию?

«Случай, сложившийся с этим дачным кооперативом, исключительный. Вероятно, проблема получилась из-за того, что первоначальный владелец земельного массива вообще не подумал о необходимости санкционированной дороги. А покупатели участков думали, что все хорошо», — рассказала ФАН о своем видении причин проблемы юрист Елена Валенцева.

Выезжать на свой страх и риск по незаконному примыканию к трассе М2 или рисковать своими средствами, организуя объезд по неоформленной в собственность территории. Ни один из вариантов, имеющихся у дачников, не выглядит верным. Но третьего решения у них нет и пока не предвидится.

ФАН будет следить за развитием событий.