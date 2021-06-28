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Глава Минздрава России считает ограничения по COVID-19 очень мягкими

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:55
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Общество
Глава Минздрава России считает ограничения по COVID-19 очень мягкими
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 июня. Ограничительные меры, принятые в России на фоне развития ситуации с пандемией, очень мягкие. Такое мнение в понедельник высказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко объяснил, почему считает введенные ограничения достаточно мягкими, передает ТАСС. По его словам, там, где заканчиваются права одного человека, начинаются права другого, подвергать окружающих риску очень опасно. Он призвал россиян соблюдать дисциплину во время пандемии.

Россиянам проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом COVID-19. Как ранее сообщили в Минздраве РФ, привиться можно будет даже беременным.

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ограничения мурашко коронавирус
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