Аномально жаркая погода ударила по энергосистеме Европы

Москва, 28 июня. Стоимость электроэнергии в странах Прибалтики и Восточной Европы резко выросла на фоне аномально жаркой погоды. Речь идет о спотовых ценах, установленных при заключении сделки.

На пике цена превышала 100 евро за мегаватт-час. В Литве за минувшую неделю электричество в среднем стоило 85,5 евро за мегаватт-час, а это на 28% больше, чем в начале июня, пишет «Коммерсант». Подорожание стало рекордным почти за шесть лет. Аналогичная тенденция наблюдается в Эстонии и Латвии, где ценник подскочил до 76,15 евро и 85,5 евро соответственно.

К резкому увеличению цен привело удорожание поставок из Польши и Швеции, заявил системный оператор Литвы Litgrid. Спрос на электроэнергию вырос, в том числе, из-за жаркой погоды. Фактором, влияющим на рост цен, стала и стоимость энергии и выбросы углекислого газа.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявила, что подорожание электричества и газа — цена за оживление мировой экономики. Поскольку в период пандемии стоимость была «ненормально низкой», сейчас рынок постепенно восстанавливается.