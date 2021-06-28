Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:35
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
16:26
Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
16:22
Общество
Специалист центра «Фобос» предрек продолжение суперливня в Москве до полуночи
Все новости

Аномально жаркая погода ударила по энергосистеме Европы

Экономика
Аномально жаркая погода ударила по энергосистеме Европы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июня. Стоимость электроэнергии в странах Прибалтики и Восточной Европы резко выросла на фоне аномально жаркой погоды. Речь идет о спотовых ценах, установленных при заключении сделки.

На пике цена превышала 100 евро за мегаватт-час. В Литве за минувшую неделю электричество в среднем стоило 85,5 евро за мегаватт-час, а это на 28% больше, чем в начале июня, пишет «Коммерсант». Подорожание стало рекордным почти за шесть лет. Аналогичная тенденция наблюдается в Эстонии и Латвии, где ценник подскочил до 76,15 евро и 85,5 евро соответственно.

К резкому увеличению цен привело удорожание поставок из Польши и Швеции, заявил системный оператор Литвы Litgrid. Спрос на электроэнергию вырос, в том числе, из-за жаркой погоды. Фактором, влияющим на рост цен, стала и стоимость энергии и выбросы углекислого газа.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявила, что подорожание электричества и газа — цена за оживление мировой экономики. Поскольку в период пандемии стоимость была «ненормально низкой», сейчас рынок постепенно восстанавливается.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аномально жаркая погода ударила по энергосистеме Европы
европа электроэнергия аномальная жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru