В столице из-за непогоды произошли ЧП, подтопило дороги и станции метро

Ливень, гроза и шквалистый ветер накрыли столицу сегодня после знойной жары. Подтоплены дороги, разрушены уличные конструкции, потоки воды затопили даже станции метро.

Непогода обрушилась на столицу 28 июня. После изнуряющей 30-градусной жары Москву накрыли гроза, шквалистый ветер и ливень. Очевидцы в разных частях города сняли и разместили в социальных сетях ролики.

Дождь подтопил некоторые улицы, движение транспорта там фактически парализовано. Так на проспекте Вернадского, как пишут очевидцы, образовалось море посреди дороги. По капот в воде застрял большегруз, легковые машины не решаются проехать. Похожие ситуации на улице Филевской, 41-м км МКАД и в других местах.

Ливень затопил не только дороги, но и станции метро. На Филевской линии приостановили движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской» станциями. На Калужско-Рижской линии затопило станцию «Ясенево». Потоки воды спускались в вестибюль и платформы. Движение поездов прервано от «Теплого стана» до «Новоясенево».

Отмечены задержки рейсов в аэропортах. Ливень сопровождался мощным ветром. Он валил деревья, сносил рекламные щиты, уличные конструкции, повреждал витрины магазинов. На севере Москвы, на улице Правды, ветер снос часть кровли одного из зданий. Обломки строения упали на припаркованные внизу автомобили.

В Раменском районе Московской области рухнул строительный кран. Это произошло в строящемся жилищном комплексе. На кадрах видно, что при падении кран задел электрические провода, а упал на проезжую часть.

А в подмосковном Щелково молния ударила в трансформаторную подстанцию, это спровоцировало взрыв, началось возгорание. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством.

На Литовском бульваре затопило магазин. Посетители сняли видео, как потоки воды падают с потолка и заливают помещение.

Синоптики прогнозировали, что сегодня в Москве может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков. Экстренное предупреждение опубликовано и на сайте МЧС Москвы.

В то же время некоторые москвичи публиковали радужные видео, как они гуляют босиком по затопленным улицам и наслаждаются дождем.

Напомним, аномальная жара держалась столице всю прошлую неделю, был объявлен третий из четырех, оранжевый уровень погодной опасности. Температура доходила до 35 градусов.