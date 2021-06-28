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Краснодарский суд изменил приговор экс-мэру Туапсе

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:42
Происшествия
Краснодарский суд изменил приговор экс-мэру Туапсе
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Туапсе, 28 июня. Главу администрации, которого признали виновным в мошенничестве, служебном подлоге и превышении полномочий, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Сейчас срок изменен.

Суд уменьшил приговор всего на пару месяцев. Дело в том, что была подана апелляция и пересмотрены сроки, которые зачли в счет отбытых, когда он находился под стражей до суда, сообщает источник ФАН.

Ранее вынесли приговор 62-летнему бывшему главе Мариинского городского округа в Кузбассе. Он признан виновным в совершении преступлений по статье «Превышение должностных полномочий», сообщала газета A42.RU.

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приговор мэр туапсе
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