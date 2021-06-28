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Аксенов озвучил предварительную сумму ущерба от подтоплений в Крыму

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:44
Происшествия
Аксенов озвучил предварительную сумму ущерба от подтоплений в Крыму
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 28 июня. Предварительная сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму составила около 12,5 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как он отметил, эта сумма не учитывает затраты на проведение противопаводковых работ. Глава республики уточнил, что 2,4 млрд из общей суммы будут направлены на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Большую часть денег, по словам Аксенова, направят на ремонт дорог.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Чрезмерное количество осадков стало причиной подтоплений в ряде городов и населенных пунктов полуострова. Больше всех пострадали Керчь и Ялта.

Однако благодаря ливням смогли наполниться водой несколько крупных водохранилищ полуострова. Буквально за несколько дней запасы пресной воды в Крыму пополнились на восемь млн кубометров.

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