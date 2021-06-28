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Главу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Бондаренко задержали по делу о растрате

  /   Обновлено: 28 июня 2021 15:38
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Происшествия
Главу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Бондаренко задержали по делу о растрате
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Москва, 28 июня. Правоохранители задержали генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко по подозрению в крупной растрате.

Информацию об этом корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердили в СУ СКР по региону. Выясняются все обстоятельства и подробности произошедшего.

Несколько месяцев назад Мосгорсуд арестовал бывшего директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Он является фигурантом дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, которые уже более двух лет находятся под стражей.

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сергей бондаренко задержание газпром межрегионгаз ставрополь
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