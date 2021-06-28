Главу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Бондаренко задержали по делу о растрате

Москва, 28 июня. Правоохранители задержали генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко по подозрению в крупной растрате.

Информацию об этом корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердили в СУ СКР по региону. Выясняются все обстоятельства и подробности произошедшего.

Несколько месяцев назад Мосгорсуд арестовал бывшего директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Он является фигурантом дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, которые уже более двух лет находятся под стражей.