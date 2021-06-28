Лавров: на Западе детей убеждают в бисексуальности Христоса

Москва, 28 июня. Ряд стран Запада убеждает детей в школах, что Иисус Христос был бисексуалом. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «О праве, правах и правилах».

Западные страны хотят убедить другие государства в том, что они «будут делать в международных делах только то, что считают правильным», отметил дипломат. Министр иностранных дел уверен в бесперспективности попыток навязать всему миру ценности «либеральной демократии». Нельзя рассуждать, чьи интересы лучше или хуже. Нужно просто принять их как данность и относиться к этому с уважением.

«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», — приводит текст статьи «Коммерсантъ».

Происходит атака на основы мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты, констатировал Лавров. Министр уверен, что идея саммита Россия — Евросоюз провалилась из-за позиции русофобского меньшинства, сообщает НСН.

Лавров объяснил, как Запад пытается «действовать по понятиям». Международные права заменяются на правила США, в которых отсутствует конкретика.