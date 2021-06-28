Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:35
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
16:26
Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
16:22
Общество
Специалист центра «Фобос» предрек продолжение суперливня в Москве до полуночи
Все новости

Редких краснокнижных лебедей спасают от гибели в Мордовии

393
Общество
Редких краснокнижных лебедей спасают от гибели в Мордовии
pixabay.com  / 

Саранск, 28 июня. Жители Ковылкинского района Мордовии обеспокоены судьбой лебедей. Причиной гибели десятка краснокнижных птиц может стать спуск воды в пруду.

«Вода стремительно уходит, прогнили шлюзы, надо что-то предпринимать, где вы, защитники природы и животных? В том году погиб весь выводок из-за нелюдей, открывших шлюзы ради наживы рыбой», — написал обеспокоенный местный житель в одной из местных групп «ВКонтакте».

После обращения ФАН в региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования к водоему был направлен участковый инспектор.

«На пруду обнаружены как лебеди, так и утки. Спуск воды идет. Не исключено, что кто-то смог сломать шлюзы. Мы выясняем, на чьем балансе этот пруд. Далее будем решать, что делать», — сообщил ФАН начальник отдела регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Ренат Тугушев.

С вопросом, как можно помочь пернатой семье, ФАН обратился к орнитологу Сергею Спиридонову. По словам специалиста, спасти птиц можно несколькими способами: от банального ремонта шлюзов и завоза песка до переселения лебедей в другой водоем.

«Перед тем, как менять их место жительства, нужно обследовать другой пруд. Получается, при положительном решении развернется целая спасательная операция, которая будет первой в истории Мордовии», — пояснил Сергей Спиридонов.

По словам орнитолога, в Мордовии замечены два вида эти диковинных птиц: лебедь-кликун и лебедь-шипун. Оба занесены в Красную книгу республики.

«Это южные птицы. В последнее время в нашем регионе их стали замечать чаще, скорее всего, из-за изменения климата. Но в основном мы видим пролеты. Факт гнездования лебедей в Мордовии, можно сказать, на вес золота», — добавил биолог.

Ранее Фан писал о спасении лосенка в Нижегородской области. Девушка в лесу нашла обессилевшее животное, привела его в чувства и передала в руки специалистов.  

Вернуться назад

Все новости / Общество / Редких краснокнижных лебедей спасают от гибели в Мордовии
россия мордовия спасение лебеди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru