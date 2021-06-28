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США собирали биоматериалы россиян для разгадки секрета выносливости солдат ВС РФ

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Армия
США собирали биоматериалы россиян для разгадки секрета выносливости солдат ВС РФ
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 28 июня. США несколько лет назад активно собирали у россиян биоматериалы, чтобы найти ответ на вопрос, почему российские солдаты выносливее американских.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что в США существовала отдельная научная программа, которая должна была помочь американцам разгадать секрет высокой выносливости военнослужащих ВС России.

По его словам, специалисты несколько лет собирали в РФ образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян, которая очень важна для высоких показателей выносливости.

«Наш солдат считается более выносливым, чем у них», — сказал Ковальчук.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские спецслужбы располагают данными о проводимых некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями исследованиях.

Ранее сообщалось, что американцы продолжают работу по исследованию опасных патогенов в лабораториях на территории Украины. Американские ученые уже давно занимаются там сбором биоматериалов и генетической информации. Кроме того, они до сих пор пытаются найти ответ на вопрос о происхождении коронавируса, передает RT.

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сша рф солдаты биоматериал выносливость
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