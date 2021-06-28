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СМИ: Отмена пособий из-за COVID-19 привела к сокращению безработицы в США

США
СМИ: Отмена пособий из-за COVID-19 привела к сокращению безработицы в США
pixabay.com  / 

Джефферсон-Сити, 28 июня. В Миссури и еще ряде штатов США, где отменили выплату пособий из-за пандемии COVID-19, начала быстрее сокращаться безработица. Главным барьером для американцев по-прежнему остается страх заразиться коронавирусом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, политика многих, преимущественно республиканских, штатов на отказ от выплат льгот из федерального бюджета из-за пандемии привела к сокращению безработицы. Так, в Миссури по итогам мая уровень нехватки рабочей силы составил 4,2%, при этом средний показатель по стране — 5,8%. Такие данные приводит Министерство труда. Согласно анализу организации Jefferies LLC, к 12 июня количество работников, которым выплачивали пособия, упало на 13,8%.

Губернатор Миссури Майк Парсон сказал, что льготы были полезны в разгар пандемии, но их продолжение «усугубило проблемы с кадрами».

Руководство Миссури вместе с тремя другими штатами перестали выплачивать пособия с 12 июня, самыми первыми в стране. В еще семи штатах льготы прекратили выдавать 19-го, в еще четырех планируют сократить выплаты 10 июля.

Уровень и причины безработицы

В мае уровень безработицы в США впервые с момента вспышки пандемии опустился ниже 6%, до 5,8%. Аналитики ждут дальнейшего постепенного снижения курса. Также в ближайшее время в Америке планируется создание дополнительных 675 тыс. рабочих мест.

Основной причиной безработицы является страх заразиться COVID-19. Часть людей не выходит на работу из-за того, что закрыты школы и им необходимо сидеть с детьми. Кого-то устраивает пособие по безработице, а кто-то не хочет обучаться новому.

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сша безработица пандемия
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