Ученые из Шотландии заявили о пользе бега под музыку для умственных способностей

Эдинбург, 28 июня. Исследователи из Университета Эдинбурга проследили связь между бегом под музыку и умственными способностями человека.

Специалисты провели эксперимент в котором участвовали 18 человек. Бегунов протестировали перед и после забегов. Им следовало преодолеть короткие и длинные дистанции до 5 километров. Часть из них бежала под музыку, которая им нравится.

По результатам эксперимента ученые установили, что выбор любимой музыки в качестве саундрека повышает умственные способности бегунов. Специалисты пока не могут дать объяснения этому явлению.

Фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Круцких ранее рассказал об опасности обезвоживания во время бега. Он предупредил, что занятия спортом могут быть опасны, если во время тренировки не соблюдать питьевой режим.