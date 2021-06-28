Специалист центра «Фобос» предрек продолжение суперливня в Москве до полуночи

Грозовые ливни в Москве еще не закончились и будут продолжаться в разных районах города вплоть до полуночи. Общее количество выпавших в столице осадков в понедельник, 28 июня, измерят на главной метеостанции столицы на ВДНХ в 21:00. Об этом ФАН сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптик поделился оперативными данными о накрывшем столицу сильном дожде, который пользователи социальных сетей уже окрестили суперливнем.

«Данные об осадках измеряются один раз в сутки. В 21:00 будет измерено количество осадков на метеостанции ВДНХ, примерно к 23:00 информация будет опубликована. По данным автоматических метеостанций, которые в режиме реального времени измеряют интенсивность и количество осадков, можно говорить о том, что в Москве уже выпало от 12 до 25 миллиметров», — рассказал представитель центра «Фобос».

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

Ранее метеорологи прогнозировали выпадение в понедельник до 70% месячной нормы осадков. По оперативным данным, к этому моменту можно говорить лишь о 30% от месячной нормы. Однако, по словам Синенкова, прогноз еще имеет все шансы сбыться.

«Месячная норма осадков составляет 80 миллиметров. Если мы говорим о 70%, это значит, что на каких-то участках должно выпасть до 50 миллиметров осадков. Но эти грозовые ливни еще не закончились и будут продолжаться в разных районах вплоть до полуночи, поэтому такое количество вполне может быть», — добавил синоптик.

АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Синенков подчеркнул, что удивившее москвичей погодное явление не является, с точки зрения многолетних наблюдений, экстраординарным событием.

«Уверяю вас, что такой интенсивности осадки бывали ранее и неоднократно», — подчеркнул он.

Между тем дождь, обрушившийся на столицу и Подмосковье, в первые же часы успел нанести немалый ущерб. Социальные сети переполнены видеороликами и фотографиями с кадрами затопленных улиц и застрявших в водном «плену» автомобилей, летающих по ветру теплоизоляционных материалов и угрожающе серого неба.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

В Москве одним из первых удар стихии принял метрополитен.

Например, в переходе на затопленной станции «Ясенево» образовался настоящий водопад. Поезда на этом участке временно приостановили движение, а после его возобновления некоторое время проезжали станцию без остановки.

Было остановлено движение поездов и на Филевской линии метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».

ТАСС / Щербак Александр

По улицам в Новокосино ветром раскидало утеплитель с одной из стройплощадок.

В районе Щукино жильцам приходилось передвигаться по улице по пояс в воде. В некоторых дворах столицы почти «утонули» машины.

«Вплавь» приходилось передвигаться транспорту на Ленинградском шоссе, проспекте Вернадского и на других магистралях. Некоторые водители объезжали образовавшиеся за считанные минуты «озера» прямо по газонам.

Вода добралась и до машин, припаркованных на цокольных этажах зданий. В одном из жилых комплексов произошло частичное обрушение стены, а с дома на улице Правды частично сорвало крышу. Железные листы, бетон и деревянные перегородки с высоты обрушились на тротуар и проезжую часть. Из-за обломков пострадали несколько машин каршеринга.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

В Подмосковье в результате грозы без энергоснабжения остались около 14 тысяч человек.

Из-за упавших на дорогу деревьев на некоторых магистралях образовались многокилометровые пробки.

Еще одно упавшее дерево накрыло собой детскую площадку в Королеве.

ТАСС / Терещенко Михаил

В результате попадания молнии взорвалась трансформаторная будка в Щелкове Московской области, а в селе Подрезково начался пожар в одном из двухэтажных жилых домов.

В жилом комплексе «Новые Островцы» в Раменском Московской области из-за непогоды на землю обрушился башенный кран, работавший на стройке, оборвав при этом линии электропередачи. Информация о пострадавших пока уточняется, но уже известно, что он едва не придавил маршрутное такси с людьми. Пассажиров спасло то, что водитель успел увидеть падающую на дорогу конструкцию и затормозить фактически в последний момент.