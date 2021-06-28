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Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем

Общество
Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / AndreasSuhr/face to face

Для жизни человека Марс очевидным образом не пригоден. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Инопланетные цивилизации будоражат воображение уже не одного поколения землян. Доказательством тому служит невероятный успех голливудских блокбастеров про космос, среди которых первое по популярности место навечно закреплено за серией «Звездных войн». Фантазии о внеземной жизни пробуждают тягу к исследованиям и в реальном мире: так, одной из миссий китайского марсохода «Чжужун», недавно высадившегося на поверхность Красной планеты, является поиск следов живых организмов, а американский миллиардер Илон Маск, который празднует 28 июня 50-летний юбилей, намерен основать на Марсе колонию людей.

«Сегодня нет никаких теоретических оснований считать существование внеземных цивилизаций невозможным, — заметил Вассерман. — В то же время нет и практических обоснований для уверенности в том, что они действительно существуют. Что касается возможностей контакта с ними, то я убежден, что цивилизации, достаточно разумной для того, чтобы преодолеть межзвездное расстояние, также хватит мозгов, чтобы не вступать в него с нами».

Интеллектуал предположил, что некоторые инопланетяне могут относиться и к неуглеродным формам жизни, «поскольку химия достаточно разнообразна, чтобы выстраивать нужные органические соединения на основе самых разных видов исходного сырья».

Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем
pxhere.com  / 

«Однако мы недостаточно хорошо знаем химию, чтобы с большой долей вероятности предположить, какие именно элементы могут послужить «кирпичиками» для «постройки» сложных природных соединений, — заметил публицист. — Поэтому навскидку сказать что-либо о «составе» потенциальных инопланетян мы не можем».

Вместе с тем собеседник ФАН признал, что фантазия человека невероятно разнообразна и что среди сотен выдуманных ею образцов внеземной жизни вполне может оказаться нечто, что существует на самом деле.

«Так что можно фантазировать в свое удовольствие, — сказал Вассерман. — Удовольствия это доставляет немало».

Однако интеллектуал отказался поздравлять с 50-летним юбилеем «главного космического фантазера» нашего времени — миллиардера Илона Маска.

«Он и без моих поздравлений успешно обойдется», — резюмировал собеседник ФАН.

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