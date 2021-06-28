Сегодня многие ругают детальность тиктокеров и блогеров, дескать, не всегда деятельность современных медийщиков может быть полезна молодежи. Однако эксперты придерживаются другого мнения. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заведующая историческим музеем 516-й школы Невского района Петербурга Галина Андреева и режиссер-документалист, член Арктической академии и Русского географического общества Сергей Надеин поделились мнением, что документальному кино и музеям могут помочь блогеры.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как отметили гости пресс-центра, нельзя скидывать со счетов технологии и интернет-тренды. Кроме того, популярность блогеров может сыграть на руку образовательным учреждениям, но при одном условии.

«Однозначно мы бы рассмотрели сотрудничество, если бы поступило такое предложение. Но мы — государственное учреждение, поэтому должны контролировать наши связи и наши заявления. Но благое дело всегда хорошее. Если позиция блогера будет равна нашей, почему нет», — отмечает Андреева.

Молодежь прислушивается к современным инфлюенсерам. И даже в сфере документального кинематографа их работа могла бы быть полезна.

«Время на месте не стоит, форматы меняются. В основном блогеры — это хорошие ребята, я их знаю, несут добро, рассказывают про хорошие ценности, нужно понимать, что они рулят инфой, сотрудничать с ними интересно», — заметил Надеин.

Ранее спикеры обсудили влияние голливудских фильмов о супергероях на детское сознание и то, каким образом привлечь внимание молодежи к историческому наследию страны.