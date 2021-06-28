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Врач-диетолог пояснила, нужны ли в рационе молочные продукты

Общество
Врач-диетолог пояснила, нужны ли в рационе молочные продукты
freepik.com  /  master1305

Молочные продукты в последние годы стали объектом всевозможных споров и мифов, однако ни одна авторитетная ассоциация диетологов не говорит о том, что их нужно полностью исключить из рациона. Таким мнением поделилась в разговоре с ФАН российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Эксперт поддержала свежие рекомендации Роспотребнадзора, отметив, что такие пищевые изделия присутствуют во всех современных системах правильного питания.

«В целом, молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это — источник белка и легкодоступного кальция для нашего организма. Плюс, если это — кисломолочные продукты, то тогда они еще и источник пробиотиков — полезных бактерий для нашего кишечника», — рассказывает специалист.

По словам Кругловой, ограничивать потребление молочных и кисломолочных продуктов следует лишь в двух случаях: при аллергии к белкам коровьего молока и непереносимости лактозы. Первой группе потребителей можно заменить привычный продукт растительным молоком, обогащенным кальцием и витамином D. Вторая категория тоже может найти для себя альтернативу — покупать низколактозные или безлактозные продукты.

Врач-диетолог пояснила, нужны ли в рационе молочные продукты
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Что касается суточной нормы таких изделий для здорового человека, то и здесь Наталья Круглова поддерживает совет федерального ведомства. Чтобы не перебрать с молочкой в течение дня, следует ограничиться двумя-тремя порциями таких продуктов, где одна порция — это стакан йогурта или кефира, 25–75 граммов сыра или 50–70 граммов творога.

«Плюс, молочные продукты все-таки не рекомендуется сочетать с мясными, потому что кальций и железо — конкуренты за всасывание (в кишечнике. — Прим. ФАН). Если в питании будет избыток молочных продуктов и при этом низкое содержание мяса, то это может вызвать дефицит железа и железодефицитную анемию как следствие этого состояния», — говорит о последствиях перебора Круглова.

В завершение врач напоминает, что всевозможные йогурты, молоко и сметана — продукты скоропортящиеся, поэтому при их покупке нужно внимательно следить за сроком годности. А также, находясь еще в магазине, обращать внимание на то, соблюдается ли температурный режим хранения товара.

Врач-диетолог пояснила, нужны ли в рационе молочные продукты
pxhere.com  / 

Ранее персональный нутрициолог Ирина Писарева отметила, что молочные продукты могут привести к пищевым отравлениям при неправильном хранении в жаркую летнюю погоду. По словам эксперта, в группу «рискованных» продуктов также попадают любимые нами торты с кремом, а также роллы и суши.

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роспотребнадзор молоко диетолог молочная продукция круглова
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