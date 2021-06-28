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Мотоциклист стал жертвой ДТП в районе подмосковного Раменского

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:57
Происшествия
Мотоциклист стал жертвой ДТП в районе подмосковного Раменского
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Раменское, 28 июня. Водитель мотоцикла столкнулся с выезжавшим из подмосковного Раменского легковым автомобилем SsangYong.

Водитель SsangYong не пострадал, однако водитель мотоцикла погиб от полученных травм на месте. В Москве 28 июня наблюдается сложная погодная обстановка — из-за ливня некоторые станции метро оказались подтоплены, движение по улицам затруднено.

Синоптики предполагают, что во время «суперливня» в Москве выпадет более 70% месячной нормы осадков. Своими прогнозами в беседе с прессой поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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