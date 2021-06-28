Арестованные по делу о хищении 63,6 миллиона рублей офицеры ФСБ «засекретили» закупку

Три офицера ФГКУ «Управление авиации Федеральной службы безопасности Российской Федерации», занимающиеся госзакупками, увели контракт «Поставка и установка сборно-разборного летно-технического комплекса для размещения летного и инженерно-технического состава сотрудников ФГКУ «Объединенный Арктический авиационный отряд» (г. Воркута)».

Все подробности заключения контракта они увели на электронную площадку Гособоронзаказа, закрытую от публичности. При том, что эти же офицеры подобные контракты, но не касающиеся предприятия ООО «Асстрой», публиковали спокойно в открытом доступе — там, где реально проводили аукцион, и выигрывала та фирма, которая предлагала лучшие условия.

Источник ФАН, знакомый с материалами следствия, рассказал, что изначально проверку по данному контракту проводил сам Арктический авиационный отряд, который и ждал авиационный комплекс для размещения летного и инженерно-технического состава. Затем делом занялось следственное управление МВД по республике Коми.

«Согласно полученным документам, комплекс не соответствовал тому запросу, который был. Закупка была заточена под одну фирму. Надо отдать должное, она не в первый раз участвует в госзакупках именно Авиационного управления ФСБ, но если аукцион открыт, то явно проигрывает конкурентам из-за того, что имеет высокие расценки», — рассказал источник.

«Подозрительный» контракт был заключен в мае 2018 года, а годом ранее авиационное управление проводило закупку «Поставка и установка сборно-разборного складского комплекса хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов авиации ФСБ России в рамках ГОЗ» в Марий Эл. Первоначальная стоимость закупки — 260 093 896,33 рубля. В аукционе участвовали семь предприятий, среди них — и «Асстрой». Правда, «Асстрой» предлагал фактически первоначальную цену и даже не вышел в финал. В итоге победило предприятие, снизившее стоимость до 166 093 896,76 рубля, то есть почти в два раза. При этом в документах государственной закупки значатся те же лица: ответственное должностное лицо-заказчик — Р., заместитель одного из подразделений — С.

Эта закупка прошла по открытой публичной схеме, поэтому все этапы, включая приемку, не вызвали вопросов.

«Поставка и установка сборно-разборного летно-технического комплекса для размещения летного и инженерно-технического состава сотрудников ФГКУ «Объединенный Арктический авиационный отряд» (г. Воркута)» с первоначальной ценой 63 449 600 рублей была переведена в закрытый оборонзаказ, из-за чего результаты аукциона скрыты. В Следственном управлении МВД вопросы были только к предприятию «Асстрой», а не к заказчику. Там же выяснили, что за исполнением «Асстроем» заказа стоит родственник генерального директора, который сам является индивидуальным предпринимателем в Ставрополе. Но после того, как мужчина стал давать показания против сотрудников ФСБ, материалы допросов передали по подведомственности в военно-следственное управление. Там началось свое расследование, возбудили уголовное дело, объединив его с МВД», — продолжает собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что по ходатайству Главного военного следственного управления СКР РФ 235-м военным гарнизонным судом 17 июня помещены под стражу три офицера. Всем троим предъявили обвинение в мошенничестве.