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Общество
Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь
Все новости

Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь

Общество
Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь
instagram.com  /  @sunnylipnitskaya

Москва, 28 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников семейными фотографиями. Бывшая спортсменка показала, как выглядит ее годовалая дочь.

Новый пост 23-летней фигуристки посвящен дню рождения ее дочери, которой исполнился один год. На серии фотографий счастливая семья позирует за праздничным столом с тортом. В кадре рядом с фигуристкой запечатлена вместе с супругом Владиславом Тарасенко.

«Сегодня ровно год, как мы родители. Катуся», — подписала фотографии фигуристка.

Дочь Липницкой смотрит на мир уже осознанным взрослым взглядом. Подписчики звездного аккаунта с восторгом отметили невероятно красивые голубые глаза маленькой девочки.

«Глаза невероятно красивые. Юлия, у вас просто потрясающий ребенок растет»;

«Какая красивая девочка. Здоровья вам и счастья!»;

«Что за прелесть. С праздником чудесную малышку», — отметили пользователи соцсети.

После ухода из спорта ради семьи Липницкая активно публикует фотографии с единственным ребенком. Родила фигуристка летом прошлого года от спортсмена Тарасенко, сообщает «Вечерняя Москва».

Известно, что молодая мама не планирует засиживаться в декрете. Известный фигурист Евгений Плющенко пригласил ее для участия в его новом ледовом шоу «Союз чемпионов». Его премьера запланирована на осень.

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семья липницкая фигурное катание
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