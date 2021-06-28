Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь

Москва, 28 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников семейными фотографиями. Бывшая спортсменка показала, как выглядит ее годовалая дочь.

Новый пост 23-летней фигуристки посвящен дню рождения ее дочери, которой исполнился один год. На серии фотографий счастливая семья позирует за праздничным столом с тортом. В кадре рядом с фигуристкой запечатлена вместе с супругом Владиславом Тарасенко.

«Сегодня ровно год, как мы родители. Катуся», — подписала фотографии фигуристка.

Дочь Липницкой смотрит на мир уже осознанным взрослым взглядом. Подписчики звездного аккаунта с восторгом отметили невероятно красивые голубые глаза маленькой девочки.

«Глаза невероятно красивые. Юлия, у вас просто потрясающий ребенок растет»; «Какая красивая девочка. Здоровья вам и счастья!»; «Что за прелесть. С праздником чудесную малышку», — отметили пользователи соцсети.

После ухода из спорта ради семьи Липницкая активно публикует фотографии с единственным ребенком. Родила фигуристка летом прошлого года от спортсмена Тарасенко, сообщает «Вечерняя Москва».

Известно, что молодая мама не планирует засиживаться в декрете. Известный фигурист Евгений Плющенко пригласил ее для участия в его новом ледовом шоу «Союз чемпионов». Его премьера запланирована на осень.