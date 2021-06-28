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Банки сократили выдачу автокредитов для россиян

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:46
Экономика
Банки сократили выдачу автокредитов для россиян
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Москва, 28 июня. Российские банки за май 2021 года выдали 86,5 тыс. автокредитов, что почти на 20% меньше, чем за рекордный апрель, заявили специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общей тенденции на снижение спроса на данный продукт стало отсутствие продаж по государственной программе льготного автокредитования, отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. При этом по сравнению с маем 2020-го количество выданных кредитов увеличилось более чем на 100%.

«Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей «упала» наиболее сильно», — подчеркнули в бюро.

Тенденция на сокращение выдачи кредитов данного вида наблюдалось практически во всех российских регионах. Лидируют в антирейтинге Самарская область, где сокращение составило 36,2%, Свердловская область с падением в 31,6%, а также Республика Татарстан (-29,2%).

Число желающих оформить ипотечные каникулы среди российских граждан снизилось. Причиной такой динамики, вероятно, стала стабилизация финансового положения заемщиков.

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