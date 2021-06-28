Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 15:06
15:02
Евро 2020
Криштиану Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020
15:01
Происшествия
Подмосковье осталось без света из-за аномального шторма
15:00
Видео
«JourФак Манукяна». Егор Бероев и желтая звезда
14:59
Общество
Пожарные вытащили из горевшего дома дедушку с внучкой в Ульяновске
14:59
Экономика
Мэрия Москвы уточнила стоимость вакцинации от COVID-19 для мигрантов
14:58
Происшествия
Момент падения крыши на улице Правды в Москве попал на видео
14:54
Общество
Почти 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды за три дня
14:53
Происшествия
Мотоциклист стал жертвой ДТП в районе подмосковного Раменского
14:50
Происшествия
Крыша здания обрушилась из-за сильного ветра на севере Москвы
14:50
Общество
Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь
Все новости

Российский врач объяснил, чем опасны холодные продукты в жаркую погоду

Общество
Российский врач объяснил, чем опасны холодные продукты в жаркую погоду
pixabay.com

Москва, 28 июня. Употребление холодных напитков и мороженого в сильную жару могут привести к простуде и вызвать дополнительный стресс у организма.

Так, при быстром поедании ледяных продуктов происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Об этом рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Атаман.

«В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, надо набраться силы воли и просто отказаться от мороженого. С ледяной водой то же самое», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

Сначала напиток нужно аккуратно попробовать. Если он слишком холодный, то лучше нагреть его до комфортной температуры, добавила Атаман.

Россиянам ранее рассказали, как пить кофе в жару без вреда здоровью. Так, этот напиток ускоряет выведение жидкости из организма, что может стать причиной обезвоживания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский врач объяснил, чем опасны холодные продукты в жаркую погоду
продукты мороженое жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru