Российский врач объяснил, чем опасны холодные продукты в жаркую погоду

Москва, 28 июня. Употребление холодных напитков и мороженого в сильную жару могут привести к простуде и вызвать дополнительный стресс у организма.

Так, при быстром поедании ледяных продуктов происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Об этом рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Атаман.

«В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, надо набраться силы воли и просто отказаться от мороженого. С ледяной водой то же самое», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

Сначала напиток нужно аккуратно попробовать. Если он слишком холодный, то лучше нагреть его до комфортной температуры, добавила Атаман.

Россиянам ранее рассказали, как пить кофе в жару без вреда здоровью. Так, этот напиток ускоряет выведение жидкости из организма, что может стать причиной обезвоживания.