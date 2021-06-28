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Бородина вместе с дочерьми порезвилась с тиграми

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:44
Шоу-бизнес
Бородина вместе с дочерьми порезвилась с тиграми
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 28 июня. Телеведущая Ксения Бородина вместе с дочерьми провела время в компании тигров. Кадр с необычной встречи она показала на своей странице в Instagram.

На снимке знаменитость вместе с Марусей и Теоной резвится в компании двух тигрят. Семья наслаждается весельем и беззаботным летом.

«К нам тут соседи в гости зашли. Светлая — девочка, рыжий — мальчик», — написала звезда скандального телепроекта «Дом-2».

Интересно, что на фотографии вновь отсутствует супруг Бородиной Курбан Омаров. Пару дней назад в СМИ появилась информация, что знаменитость подала на развод после шести лет брака.

Причем слухи о разладе в отношениях Бородиной и Омарова ходили давно. Но ни телеведущая, ни бизнесмен не комментировали сплетни. До сих пор остается загадкой, есть ли шанс на сохранение семьи.

Как сообщили журналисты, Бородина и Омаров не живут вместе, более того, они не общаются. По некоторым данным, разлад начался с ссоры из-за «похождений» бизнесмена. Несколько лет назад Бородина поймала мужа на измене, но тогда она смогла его простить.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина вместе с дочерьми порезвилась с тиграми
тигр бородина телеведущая
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