Сотрудники Росгвардии простились с экипажем вертолета Ми-8 эскадрильи СЗО

Санкт-Петербург, 28 июня. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии отдали воинские почести погибшему экипажу вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Ленобласти.

На церемонии присутствовали родственники погибших, их сослуживцы, генералы, офицеры Росгвардии, а также местные жители. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков произнес речь, в которой отметил то, какую большую утрату понесли присутствующие.

В знак памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к гробам погибших товарищей. Провожая членов экипажа к местам захоронения, почётный караул Северо-Западного округа отдал им воинские почести.