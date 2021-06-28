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Сотрудники Росгвардии простились с экипажем вертолета Ми-8 эскадрильи СЗО

Общество
Сотрудники Росгвардии простились с экипажем вертолета Ми-8 эскадрильи СЗО
function.mil.ru  /  Пресс-служба ЗВО

Санкт-Петербург, 28 июня. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии отдали воинские почести погибшему экипажу вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Ленобласти.

На церемонии присутствовали родственники погибших, их сослуживцы, генералы, офицеры Росгвардии, а также местные жители. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков произнес речь, в которой отметил то, какую большую утрату понесли присутствующие.

В знак памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к гробам погибших товарищей. Провожая членов экипажа к местам захоронения, почётный караул Северо-Западного округа отдал им воинские почести.

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росгвардия ми-8 захоронение
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