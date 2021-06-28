Путин назвал фундаментальные основы могущества российской армии

Москва, 28 июня. Современная российская армия представляет собой сплав из инноваций, знаний и передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом российский лидер подчеркнул растущую важность командира, которым необходима не только основательная теоретическая подготовка, но и готовность постоянно учиться самому.

«Потому что современные вооруженные силы — это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний», — сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Ранее президент также анонсировал скорые поставки в российскую армию уникальных систем вооружения, среди которых ракетные комплексы С-500 и ракета «Сармат».