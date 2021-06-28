Эксперты рассказали о способах развития патриотизма среди молодежи

Современная молодежь большую часть времени проводит на просторах интернета, где на их юное сознание воздействуют популярные блогеры и тиктокеры с далеко не высокими ценностями. Как воспитать в человеке любовь к Родине, остановить пагубное воздействие Сети на разум молодых людей, в пресс-центре Медиахолдинга «Патриот» обсудили заведующая историческим музеем 516-й школы Невского района Петербурга Галина Андреева и режиссер-документалист, действительный член Арктической академии и Русского географического общества Сергей Надеин.

На сегодняшний день в стране действует национальный проект «Образование», который призван обеспечить учащимся возможность самореализации и развития талантов. В свою очередь, нацпроект включает в себя ряд федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» и другие. Также среди образовательных проектов есть и тот, который направлен на развитие школьных музеев.

Петербургский исторический музей 516-й школы «Живая история» действует с 2007 года. Здесь представлены экспозиции об истории школы, быте крестьян, Невской заставе, можно увидеть инсталляцию русской избы, блокаду Ленинграда. В 2020 году открылась экспозиция, которую помогал создавать художник Мариинского театра Владимир Чугунов. Она рассказывает о трагедии подводной лодки «Комсомолец». Есть и проекты, в которых участвуют сами ученики, например, «Книга памяти» о погибших или выживших во времена Великой Отечественной войны.

«Открытый школьный музей может помочь ученикам осознать свою принадлежность к Отечеству, к ее героическим подвигам. Учебники истории пишутся несколько обобщенно, а здесь ученики прикасаются к истории конкретного события. Это помогает личности каждого ребенка — это живо, это не TikTok, это не общие фразы, это не пять минут», — говорит Галина Андреева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По ее мнению, в мире технологий и высоких скоростей, школьные музеи должны оставаться «на волне» и представлять информацию интересно, тогда от такой работы будут толк и заметные результаты.

«Музей должен развиваться, должна быть цифровизация, виртуальные выставки, хорошо, что этих проектов сейчас много. Сам факт того, что ученик может прийти в музей, познакомиться с историей, провести исследовательскую работу, это здорово. Наш музей дал толчок к открытию в школе кадетского класса. На базе школьного музея проводятся короткие школьные радиопередачи на самые разные темы. Дети сами их готовят, точечно узнают о деталях исторических событий, про которые потом рассказывают сверстникам по радио», — отмечает заведующая школьным музеем.

С мнением коллеги согласен и режиссер Сергей Надеин. Он также отмечает, что без знания истории не может быть никакого будущего.

«Музей — это машина времени, прямая связь с историей. Конечно, иногда это может быть скучно. Поэтому нужно заинтересовывать аргументированно. Все зависит от подачи. История — это фантастически интересная вещь, ее можно рассказывать протокольно, а можно рассказывать как художественное произведение. К сожалению, без знания истории гражданам можно навязать фейки и другую лжеисторию», — говорит Надеин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но, говоря о художественном представлении истории, не всегда эти самые «рассказчики» передают историю верно. Так, не все исторические фильмы можно назвать действительно историческими.

«К сожалению, не все наши исторические фильмы выполнены достойно. Производство кино — это ответственность, ведь кино смотрит огромное количество людей. Снимать кино с искажениями — это не сказать что преступление, но это плохо, обман зрителя. Есть шикарные исторические военные фильмы, например, «Брестская крепость», «Подольские курсанты», — говорит документалист.

В противовес историческому, отечественному кинематографу выступают голливудские ленты о супергероях и их фантастических способностях. Дети с упоением наблюдают за яркими сражениями любимых персонажей, сопоставляют себя с ними.

«Безусловно, от этого не уйдешь, это есть. Когда-то в детстве нам говорили: «не смотрите много телевизор, это вредно». Теперь телевизор [— это] неактуально, теперь идет волна супергероев. У нас в школе мальчик, поклонник черепашек-ниндзя, но он с удовольствием проводит экскурсии в нашем музее, рассказывает об истории подводных лодок. Я думаю, одно другому не мешает. Если мы будем больше привлекать на свою сторону, то эта атрибутика уйдет из детства», — считает Андреева.

Также гости пресс-центра относятся лояльно и к современным блогерам, но, если их деятельность не сказывается негативно на сознании юных россиян.

«Время на месте не стоит, форматы и скорости меняются. Я знаю многих ребят блогеров, в основном это хорошие ребята, позитивные, несут добро в общество, рассказывают о хороших ценностях. Нужно понимать, что они сейчас рулят информацией и с ними сотрудничать интересно», — заметил Надеин.

В свою очередь, Галина Андреева также рассмотрела бы варианты взаимодействия музея с представителями блогер-сферы, однако предпочла бы работу эту вести под чутким контролем. Она также добавила, если «мы будем бороться за души наших детей, будем рассказывать о добре и зле, то они смогут отобрать для себя, кто хороший, а кто — плохой».