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Мэр Сочи заявил, что вакцинация от коронавируса идет в ускоренном темпе

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:41
Общество
Мэр Сочи заявил, что вакцинация от коронавируса идет в ускоренном темпе
pixabay.com

Сочи, 28 июня. Прививочная кампания в Сочи идет в ускоренном темпе. Уже более 61 тыс. жителей вакцинировались от коронавируса, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Прививку сделали 25% от общего населения Сочи. Первыми вакцинируются работники предприятий, чья деятельность непосредственно связана с людьми. Среди них сотрудники транспортных, санаторно-курортных организаций и социальной сферы. Также вакцинацию активно проходят работники образовательных заведений.

«Обсуждали сегодня с коллегами на планерке промежуточные результаты. Знаю, что большой спрос спровоцировал локальный дефицит вакцины в некоторых поликлиниках. Сегодня сертифицированные препараты поступят в достаточном количестве», — рассказал глава города.

Кроме того, на прошедшей недели в Сочи открыли десять дополнительных пунктов вакцинации. В настоящее время в городе работают 26 прививочных пунктов, в том числе мобильные комплексы. Они принимают заявки на вакцинацию от трудовых коллективов и жителей отдаленных населенных пунктов.

Фитнес-клубы в Сочи ранее предоставили льготы для привитых от коронавируса жителей города. Вакцинированные смогут посещать спортклубы, которые входят в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии, со скидкой.

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