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Певица Татьяна Буланова эффектно выступила в эфире Первого канала

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:38
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова эффектно выступила в эфире Первого канала
instagram.com  /  @buslya

Санкт-Петербург, 28 июня. Известная российская исполнительница Татьяна Буланова выступила в студии Первого канала в программе «Вечерний Ургант». Звезда покорила зрителей своим вокалом.

Звезда стала гостем одного из недавних выпусков передачи, где рассказала о своем театральном прошлом и стеснении. Ведущий программы Иван Ургант поинтересовался, почему исполнительница, мечтавшая стать новой Алисой Фрейндлих, не попробовала поступить в театральный институт.

«Я очень самокритична с детства. Я знала, что очень застенчива, а потом узнала, что у меня есть дефекты речи. И сразу отказалась от идеи», — рассказала Татьяна Буланова.

В интервью на Первом канале артистка вспомнила, как боролась с сильным страхом сцены и как ей было тяжело во время самого первого выступления, которое было буквально освистано зрителями. Однако спустя годы Буланова заработала отличную репутацию и собрала армию поклонников. Как и многие поющие артисты, звезда выступила на сцене «Вечернего Урганта».

Зрители ток-шоу отметили прекрасные вокальные данные артистки и ее эффектное выступление. Под записью на официальном YouTube-канале программы появилось огромное количество восторженных отзывов.

«Учись Бузова, как надо петь, что бы стать легендой. Татьяна Буланова — лучшая!!!!»;

«С первой секунды чувствуется, что грамотная женщина. Приятно посмотреть! И голос совсем не меняется с годами. Без фанеры!!! Прелесть!»;

«Какой голос красивый. Обычно, когда просят спеть вживую и без музыки получается не очень, а тут просто сказка», — отметили поклонники Булановой.

Свою карьеру артистка начинала в девяностые и за многие годы добилась действительно огромных высот. В одном из своих интервью она призналась, что никогда не обучалась музыкальной грамоте и все, что она делала — было на слух.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Татьяна Буланова эффектно выступила в эфире Первого канала
первый канал буланова вечерний ургант
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