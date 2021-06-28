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В России зафиксировали рекордный объем инвестиций в недвижимость

Экономика
В России зафиксировали рекордный объем инвестиций в недвижимость
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 28 июня. Объем инвестиций в российскую недвижимость за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. 

Прирост составил 176 млрд рублей, следует из данных исследований консалтинговой компании CBRE, которое оказалось в распоряжении ТАСС. Главным драйвером высокого уровня вложений стал сегмент жилой недвижимости, который бьет рекорды второй квартал подряд. По итогам первого полугодия в участки под жилое строительство вложили 117 млрд рублей, и это было максимальное значение за всю историю рынка.

Что касается коммерческой недвижимости, то объем инвестиций по итогам первых шести месяцев 2021 года составил около 60 млрд рублей. Данный показатель на 22% меньше, чем в прошлом. Львиную долю вложений направили в офисную и складскую площади.

Спрос на квартиры-студии на вторичном рынке вновь вырос среди покупателей, сообщали аналитики. Однако на первичном рынке эти показатели на порядок меньше: 43% против 2% за год.

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