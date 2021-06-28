Путин заявил о скорых поставках в ВС РФ уникальных систем вооружений

Москва, 28 июня. Новые уникальные комплексы вооружений уже в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил российский президент Владимир Путин.

На данный момент в ВС РФ уже поставили ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард». В скором времени ожидаются межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и противокорабельные «Цирконы».

При этом новая государственная программа вооружения формируется уже с учетом будущих разработок. Ее реализация будет направлена на усиление оборонного потенциала России, добавил Путин во время выступления перед выпускниками военных вузов.

На торжественный прием в Кремле приглашены лучшие выпускники из 59 военных вузов страны. Также вскоре Владимир Путин встретится с участниками Олимпиады в Токио. Глава России примет спортсменов в Кремле.