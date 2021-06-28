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Экс-главу алтайской фирмы осудили за присвоение средств на стройке спорткомплекса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:28
Происшествия
Экс-главу алтайской фирмы осудили за присвоение средств на стройке спорткомплекса
pixabay.com  /  qimono

Горно-Алтайск, 28 июня. Районный суд признал виновным гендиректора ООО «СибКапСтрой» в хищении средств. Он получил четыре года колонии строгого режима.

Экс-главу строительной компании обвиняли в присвоении более 10 млн рублей бюджетных средств при строительстве системы оснежения на горнолыжном комплексе «Межерок». По информации следствия, с августа по октябрь 2017 года гендиректор фирмы, привлеченной к выполнению строительных работ, распорядился установить трубу, не соответствующую проектно-сметной документации.

Заказчику он предъявил документы с заведомо ложной информацией. Разница в стоимости выполненных и оплаченных работ составила около 10 млн рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск представителя АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» на общую сумму 10,1 млн рублей.

Ранее бывший топ-менеджер Внешэкономбанка был арестован по делу о миллиардной растрате. Экс-заместитель председателя правления и его подельник-бизнесмен были отправлены в СИЗО на несколько месяцев.

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алтай хищение межерок
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